Cel- en taakstraf voor neersteken treiterende broer

ASSEN/OOSTERHESSELEN - Een 32-jarige man uit Oosterhesselen is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan twintig maanden voorwaardelijk en tweehonderd uur taakstraf voor het neersteken van zijn 30-jarige broer.

Op 16 mei belden buurtbewoners in Oosterhesselen de politie, nadat de 30-jarige broer van de Hesseler bloedend bij hen aan de deur stond. Hij zei dat hij was neergestoken door de 32-jarige man en moest met een klaplong naar het ziekenhuis.Tijdens de rechtszaak twee weken geleden vertelde de oudere broer dat hij die avond ontzettend kwaad was op zijn broertje, dat hem en zijn moeder al maanden aan het treiteren en lastigvallen was in huis. De man is verslaafd aan drugs en regelmatig paranoia en agressief. De oudere broer vertelde dat de enige reden dat hij nog thuis bij zijn moeder woonde was om haar te beschermen tegen de jongste.Nadat zijn broertje hem nachtenlang had wakker gehouden, sloegen op de avond van 16 mei de stoppen door bij de Hesseler. Hij trapte de deur van zijn broertjes kamer in en ging de man te lijf. Hij deelde klappen en trappen uit, maar zei geen mes in de handen te hebben gehad. Ondanks zijn blinde woede zou hij nooit zijn eigen broer neersteken, verklaarde de 32-jarige Hesseler in de rechtszaal.Hij suggereerde dat zijn broertje tijdens zijn vlucht van de trap af mogelijk in een mes was terechtgekomen. "Ik heb geen idee waar het mes vandaan kwam. Ik ben geen messentrekker”, zei hij. De rechtbank vindt dat wel bewezen is dat de 32-jarige man heeft gestoken. De man is veroordeeld voor een poging tot doodslag.De rechtbank legde hem behalve de straf ook reclasseringstoezicht op en behandeling bij Verslavingszorg Noord-Nederland, omdat de man zelf ook drank- en drugsverslaafd is geweest. Daarom heeft hij ook een alcohol- en drugsverbod gekregen.