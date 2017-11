Deel dit artikel:











Georgiër moet 2,5 jaar zitten voor overval op tankstation Celstraf voor gewapende overval in Coevorden (foto: pixabay.com)

ASSEN/COEVORDEN - Voor het plegen van een gewapende overval op een tankstation in Coevorden is een 34-jarige man uit Georgië veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Hij overviel de medewerkster in de tankshop met een pistool dat hij bij een speelgoedwinkel had gekocht.





Opgepakt in Bulgarije

De man wist naar zijn eigen land te vluchten, bleek twee weken geleden tijdens de rechtszaak. Toen hij afgelopen zomer naar Bulgarije reisde om daar te gaan werken, werd hij



Auto kopen

Hij bekende de overval, maar wist naar eigen zeggen niet precies wat hij deed, omdat hij onder invloed was van drank en cocaïne. De reden dat hij in Nederland was, was om een auto te kopen, vertelde hij.



