Noordbarge vormt werkgroep om problemen met Lidl op te lossen

EMMEN - Noordbarge is van plan om een werkgroep te vormen om de problemen op te lossen omtrent de bouw van een nieuwe vestiging van supermarktconcern Lidl.

Dat zegt Joke Vrieling, voorzitter van buurt- en huurdersvereniging Bargermeer-Meerveld.Een aantal omwonenden vreest voor onveilige verkeerssituaties. Doordat Lidl een fietspad aan de oostkant van het filiaal heeft gekocht van de gemeente (om te gebruiken als parkeerterrein), ontstaat er volgens hen een onoverzichtelijke situatie, omdat het fiets- en vrachtverkeer dan samenkomt. Ook zijn omwonenden bang voor een toename van het vrachtverkeer door de uitbreiding van Lidl.Het oude pand van Lidl is gesloopt en volgend jaar moet het uitgebreide, nieuwe filiaal van de Duitse supermarktketen er staan. De buurt- en huurdersvereniging en een aantal omwonenden maakten bezwaar tegen de uitbreiding van de Lidl. "We zijn niet tegen de uitbreiding, maar tegen de manier waarop", zei Vrieling vorige maand tijdens de behandeling van de bezwaren.De gesprekken tussen Lidl en de bezwaarmakers waren spaak gelopen. Ook ontstond er vorige maand tijdens de bezwarencommissie duidelijkheid over de rol van de gemeente en de rol van Lidl. De voorzitter van de commissie sommeerde de gemeente toen om met de omwonenden en de Lidl om tafel te gaan.Volgens een woordvoerder van de gemeente Emmen heeft dat gesprek plaatsgevonden en wordt met alle betrokken partijen een plan gemaakt waarmee alle partijen kunnen leven.Vrieling was bij 'dat gesprekje'. "Het was op het gemeentehuis. De Lidl nam een erg passieve houding aan. Het probleem wordt bij ons en de gemeente neergelegd."Volgens Vrieling is een verkeersdeskundige daarna nog een langs geweest in de wijk. "Toen is er gekeken of we met wat mensen in de wijk een werkgroep kunnen vormen om te kijken naar een oplossing."