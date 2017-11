Deel dit artikel:











Echt of nep? Expositie rond omstreden archeologische vondsten Tjerk Vermaning De scheepsbel van het woonschip van Tjerk Vermaning (foto: RTV Drenthe / Lydia Tuijnman)

BURGUM - Zijn ze vals of toch echt? Over de archeologische vondsten van amateurarcheoloog Tjerk Vermaning bestaan nog altijd twijfels. Maar na dertig jaar achter slot en grendel te hebben gelegen, zijn ze vanaf vandaag te zien in Streekmuseum Volkssterrenwacht in Burgum.

In 1965 vindt Vermaning enkele 50.000 jaar oude vuistbijlen bij Hoogersmilde. Later doet hij ook archeologische vondsten op locaties in Hijken en Eemster. Maar professionals geloven Vermaning niet. De vondsten worden vals verklaard. Vermaning wordt zelfs veroordeeld, maar wegens gebrek aan bewijs later vrijgesproken.



Geen oplichter

Samensteller van de expositie is Klaas Geertsma, amateur-archeoloog én kleinzoon van de ontdekker van de eerste wél erkende vuistbijl, denkt niet dat Vermaning een oplichter was. "Je kunt mij niet vertellen dat je eerst zo'n bijl maakt, hem dan begraaft, hem vervolgens weer opgraaft en dan een overduidelijk totaal enthousiaste brief schrijft om je vondst te documenteren."



Discussie

Die brief is te zien op de expositie. Volgens Geertsma is het het hoogtepunt van de tentoonstelling. De amateurarcheoloog wil met de expositie de discussie weer openen over de authenticiteit van de vondsten van Vermaning. Want daar is volgens hem het laatste woord nog niet over gezegd.



