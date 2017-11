Gemoedelijke patatactie bij Buigcentrale Steenbergen in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Vakbond FNV heeft vandaag een 'patatactie' bij Buigcentrale Steenbergen in Hoogeveen gehouden. De medewerkers kregen een patatje. Daarbij mochten zij ook hun verhaal vertellen. Volgens FNV Metaal was de bijeenkomst een succes en heerste er een ontspannen sfeer.

FNV-bestuurslid Marijke Eggengoor: "De actie was voor personeel om stoom af te blazen. We waren tevreden over de opkomst. Er waren ongeveer 45 werknemers die even een snack kwamen halen. Het liep af en aan, ook met Poolse uitzendkrachten die er werken."Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij het metaalbedrijf in Hoogeveen. Op 9 november legden ongeveer veertig medewerkers het werk neer , omdat ze volgens de vakbond een eerlijkere loontabel willen.De acties van FNV konden rekenen op kritiek van sommige werknemers. Zij vonden dat de stakingen de toekomst van het bedrijf op een onverantwoorde manier ondermijnt. Eggengoor vond die kritiek vervelend. "Het kantoorpersoneel valt niet onder de metaal-CAO. Dat wil de buigcentrale ook niet. Maar we hebben aangegeven dat we ook voor het kantoorpersoneel staan. Dat lijkt bij het personeel aangekomen." Voluit staken mag vooralsnog niet van de rechter . Eggengoor: "Dat was ook een van de redenen dat we de patatkraam hebben neergezet, om toch een actie te houden." De rechter besloot op 20 november dat het personeel van Steenbergen tot 1 december het werk niet mag neerleggen. Het kort geding was door Buigcentrale Steenbergen aangespannen tegen vakbond FNV.Eggengoor vond dat teleurstellend, maar is inmiddels hoopvol dat FNV namens de leden er uit gaat komen met de directie, die overigens geen patatje kwam halen. "Maandag is er een bemiddelingsactie. Er zijn dan twee adviseurs: een voor de werkgever en een voor de werknemers. We hebben een goed gevoel dat we tot een oplossing gaan komen", aldus Eggengoor.De onderhandelingen voor een loontabel duren nu al meer dan drie jaar. In september en december 2015 legden werknemers van Buigcentrale Hoogeveen het werk ook neer.