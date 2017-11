Melkveehouders hebben begrip voor korting FrieslandCampina

BEILEN/MEPPEL - De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft begrip voor de korting die zuivelcoöperatie FrieslandCampina mogelijk oplegt aan boeren die te veel melk produceren.

Dit laten ze weten aan RTV Noord . Die maatregel is volgens FrieslandCampina nodig omdat het aanbod in het eerste half jaar van 2018 groter dreigt te worden dan de verwerkingscapaciteit van de zuivelfabrieken.De hoeveelheid melk die de aangesloten leden leveren, groeit gestaag sinds het afschaffen van het melkquotum in 2015. FrieslandCampina, met vestigingen in onder meer Beilen en Meppel, heeft wel geïnvesteerd in het uitbreiden van de verwerkingscapaciteit, maar niet voldoende om een piek in het aanbod op te vangen.De boeren worden alleen gekort als het aanbod inderdaad groter is dan eerder afgesproken. De melkveehouders krijgen dan negentig procent minder betaald voor de te veel geproduceerde melk, met een maximum van 25 procent van het maandelijkse melkgeld. Boeren die minder produceren dan ze mogen, krijgen juist een toeslag."Wij kunnen hier mee leven", zegt Harm Wiegersma van de NMV. De vakbond vertegenwoordigt vijftien procent van de Nederlandse melkveehouders.Wiegersma: "Wel vinden we dat FrieslandCampina rekening moet houden met boeren die per 1 januari 2018 al fosfaatrechten hebben gekocht. Die fosfaatrechten komen voor een groot deel van boeren die eerder voor FrieslandCampina molken, dus er is sprake van vestzak-broekzak. Dan is het niet meer dan reëel dat er voor sommige knelgevallen een uitzondering wordt gemaakt. Maatwerk dus."