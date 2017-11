Deel dit artikel:











Zwaargewonde bij frontale botsing Bovensmilde De gewonde man moest door de brandweer bevrijd worden (foto: Persbureau Meter) De Hoofdweg is afgesloten voor doorgaand verkeer (foto: Persbureau Meter) De traumahelikopter kwam ter plaatse (foto: Persbureau Meter) Een man raakte zwaargewond (foto: Persbureau Meter)

BOVENSMILDE - Op de Hoofdweg bij Bovensmilde is vanmiddag een man zwaargewond geraakt na een frontale aanrijding.

De brandweer moest de man uit de auto bevrijden. Ook kwam er een traumahelikopter met een mobiel medisch team naar de plaats van het ongeluk.



De Hoofdweg is ter hoogte van huisnummer 220 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie doet hier nog onderzoek naar.