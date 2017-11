‘Deze brand was nooit de bedoeling’

ASSEN/ZEIJEN - Een schade van 1,5 miljoen euro; die was het gevolg van de grote brand die op oudejaarsavond in Zeijen een keet en twee boerenschuren in de as legde. Voor het stichten van de brand eiste de officier van justitie donderdag 160 uur werkstraf voor twee mannen (19 en 20 jaar) uit Assen, een 18-jarige man uit Zeijen en een 17-jarige jongen uit dat dorp.

Een groep van zeven vrienden zat het oude jaar uit bij een van hun vrienden thuis op een boerderij aan de Zuiderstraat in Zeijen. Vier van hen bedachten het plan om illegaal vuurwerk in hun oude zuipkeet, die bij de boerderij stond, te gooien . Dat hij daardoor in vlammen zou kunnen opgaan, hadden ze van tevoren niet bedacht, vertelden ze in de rechtszaal.De mannen van 18 en 19 gooiden met de 17-jarige twee keer die avond zwaar en illegaal vuurwerk door een raam in de keet. Het ging om onder meer nitraten en een cobra. De 20-jarige man hielp het raam open te houden. In de keet ontploften een oude bank en brak glaswerk. Daar was het de mannen om te doen, vertelden ze. "We vonden het mooi om te zien hoe de flesjes in de keet gingen knappen door het vuurwerk," zei één van hen.Een paar minuten later, toen de 17-jarige jongen aan een andere vriend de schade wilde laten zien, bleek de keet in brand te staan. Ze probeerden de brand te blussen met emmers water, maar stopten toen er zwarte rook uit de keet kwam.De brandweer kon niet voorkomen dat de keet en twee naastgelegen loodsen vol machines en aardappelen volledig afbrandden. De boerderij kon worden gespaard. Ook omliggende panden moesten worden natgehouden, omdat de brand zo fel was. Binnen drie kwartier waren de loodsen weggevaagd.De mannen zaten vol schuldgevoel in de rechtszaal. "Dit is nooit de bedoeling geweest”, zij een van hen. "We wilden alleen lol trappen.” Ze werden opgepakt en zaten een paar dagen in voorarrest. Daarna hielpen ze op het bedrijf van de ouders van hun vriend mee met het opruimen van het erf aan de Zuiderstraat.Daarvoor prees de officier van justitie hen. Zij geloofde dat de mannen ontzettend waren geschrokken en niet bewust brand hadden gesticht. Maar door het vuurwerk in de keet te gooien, hebben ze zich volgens haar toch schuldig gemaakt aan brandstichting, omdat ze hadden moeten weten dat er brand kon ontstaan. Ze herhaalde meermaals of de jongens zich wel beseften van welk gevaar er sprake is geweest."Alle vier gingen jullie naar de keet om te dollen en te knallen. Niemand keurde het af of haakte af”, aldus de aanklaagster. Daarom vindt ze de die vier samen verantwoordelijk, ook de 20-jarige Assenaar die alleen het raam openhield. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak.Uitspraak: 7 december.