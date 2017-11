Wethouder Erik van Schelven van gemeente Westerveld zet een punt achter zijn politieke carrière

DIEVER - PvdA wethouder Erik van Schelven in de gemeente Westerveld stopt na twaalf jaar gemeentepolitiek. na de verkiezingen keert hij niet terug.

Van Schelven was twee periodes wethouder. Daartussen was hij vier jaar lang fractievoorzitter van de PvdA. Hij is nu onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille lelieteelt.Vooral deze portefeuille levert nogal wat discussie op tussen voor- en tegenstanders. Van Schelven riep een platform in het leven om de twee partijen aan tafel te krijgen.De PvdA'er heeft zich de afgelopen jaren ook vastgebeten in het sociaal domein. Ook erfgoed maakt deel uit van zijn taken.In 2015 kreeg Van Schelven het aan de stok met de oppositiepartijen in de gemeenteraad. Ze verweten hem dat hij niet communiceert in het dossier lelieteelt en dienden een motie van wantrouwen in. Maar een meerderheid in de raad stond achter de wethouder.Bij de vorige verkiezingen in 2013 werd Van Schelven door zijn eigen partij op een onverkiesbare plaats gezet , omdat hij communicatief niet sterk genoeg zou zijn. Er werd een andere kandidaat wethouder naar voren geschoven.De leden van de PvdA zorgden er uiteindelijk voor dat hij op een hogere plek terecht kwam. De PvdA kwam na de onderhandelingen in een nieuw college van CDA, VVD en PvdA. De fractie van de PvdA schoof Van Schelven weer naar voren als wethouder. Maar na twaalf jaar vindt hij het wel genoeg geweest, zo is te lezen op de website van de PvdA.