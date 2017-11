'Wandelen' door oorspronkelijk kamp Westerbork langer mogelijk

WESTERBORK - De virtuele tour door kamp Westerbork blijft langer te zien in het Herinneringscentrum. Tot en met 7 januari valt er een virtuele wandeling te maken door het kamp.

Het kampterrein is te bekijken in 3D. Het kamp is zo in beeld gebracht dat het lijkt alsof de bezoeker er zelf doorheen loopt.De komende jaren wordt ook de commandantswoning van kamp Westerbork virtueel gereconstrueerd.