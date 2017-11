Deel dit artikel:











Djammen: De oude blues van GG and the Cruisers, maar dan met een nieuw sausje GG and the Cruisers in hun muziekhonk in Assen

ASSEN - Vier mannen, een gitaar, een contrabas, een drumstel afgemaakt met een mondharmonica en dan maar blues maken. Dat is in grote lijnen de formule van de frisse bluesband.

In een garage in Assen, tussen de oldtimerauto's, oefenen de heren eens per week om hun geluid nog strakker te krijgen. Zanger/gitarist Henk de Ruiter, bassist Hans Niemeijer, drummer Gerrit Bruinink en mondharmonicaspeler Erik Niemeijer ofwel: GG and the Cruisers.



Amerikaanse tour

Wat is een goede plaats om een bluesplaat op te nemen? Inderdaad: de Sun Studio in Memphis Tennessee. "Dat is natuurlijk fantastisch. De Sun Studio, waar Elvis is ontdekt en waar allerlei oude bluesmuzikanten hebben opgenomen", vertelt Hans Niemeijer.



Met een groep van twaalf personen trok de vierkoppige band door Amerika. Van Chicago naar Clarksdale. "Voor ons was het ook een doel om naar de roots van de blues toe te gaan", vertelt Henk de Ruiter. "De stijl die wij spelen is ook gebaseerd op de deltablues en ja, rond Clarksdale is dat ontstaan."



Suitcase

Het nieuwe en tevens eerste album van de band heet Suitcase en dat is uiteraard ook niet voor niets. Iets met een koffer en een reis van Chicago naar St. Louis. "Ik zeg tegen Hans: 'heb je je koffer ook mee?','Ja, die zit in de auto.' Nou, we komen aan in St. Louis in het hotel, alles aan het uitpakken, behalve Hans' koffer", vertelt De Ruiter. Het gevolg: een paar dagen op kledingrantsoen en een naam voor een album.



Mensen die het nieuwe album goed vinden kunnen hun hart ophalen, want de band is absoluut van plan om verder te gaan met het schrijven van nieuwe liedjes.