Sterk Meppel wil meer geld voor bomen

MEPPEL - De partij Sterk Meppel maakt zich zorgen om de essen in de omgeving. Met de verspreiding van de essentakziekte wordt verwacht dat van de 4000 essen, 3600 zullen doodgaan. De gemeente heeft nu budget om 15 bomen te vervangen.

"Het idee dat er hier duizenden bomen doodgaan en dat we daar niks aan doen, dat kan echt niet", vertelt Elizabeth Bakkenes van Sterk Meppel. Ze wil ervoor zorgen dat de bomen niet gekapt worden, maar goed verzorgd zodat ze kunnen herstellen.Daarnaast vroeg Bakkenes advies van Jorn Copijn, wiens familie al meer dan 250 jaar actief is in de bomenbranche. Hij onderzoekt nu op welke andere manieren, dan kappen, de gemeente het bomenbestand op peil kan houden.André Eftink van Landschapsbeheer Drenthe vindt het een goed idee dat de gemeente overweegt meer geld vrij te maken voor de bomen. Toch ziet hij liever dat het geld wordt besteed aan nieuwe essen en een beter leefklimaat in plaats van aan het herstellen van de oude generatie."Er is geen middeltje waarmee je de bomen kan redden. Niet alle zieke bomen zullen doodgaan, maar om nu heel veel geld in afstervende bomen te gaan steken, lijkt me wat minder nuttig. Dan zou ik dat toch eerder, met het oog op de toekomst, investeren in bomen die nog een langere levensverwachting hebben", legt Eftink uit.