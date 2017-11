Geen vervangende wethouder in Noordenveld

RODEN - Er komt, na het vertrek van wethouder Reint-Jan Auwema, geen interim-wethouder in Noordenveld.

Het college heeft vanmorgen de verschillende onderdelen uit de portefeuilles van Auwema verdeeld. Omdat het nog maar een aantal maanden duurt tot de gemeenteraadsverkiezingen, vindt de gemeente het niet nodig een interim-wethouder aan te stellen. Zaterdag maakte Reint-Jan Auwema bekend dat hij zijn functie als wethouder van de gemeente Noordenveld neerlegt . Auwema was sinds 2014 wethouder bij de gemeente Noordenveld namens Gemeentebelangen.Vorige week ging het mis op een besloten verjaardagsfeestje in een kroeg. De wethouder had te veel drank op en verloor zijn grenzen uit het oog. "Dat leidt niet tot extremiteit," zegt hij, "maar wel tot irritatie bij aanwezigen. Dat is niet passend bij mijn functie."