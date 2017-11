Deel dit artikel:











Ondernemers in Schoonoord inspireren elkaar: 'Je kunt veel van elkaar leren' Harrie Wilting van de ondernemersvereniging. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe Slager Jan Knol is de beste van Drenthe (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

SCHOONOORD - Reuzendorp Schoonoord is misschien niet heel groot, maar de plaatselijke ondernemers doen er goede zaken. Bij de ondernemersvereniging waait een nieuwe wind en slager Jan Knol is even boegbeeld, nu hij met zijn bedrijf in de finale voor de beste slager van Nederland staat.

Geschreven door Steven Stegen

Zeker, in Schoonoord zijn de voorbije jaren de nodige ondernemers verdwenen. Het dorp kende ooit meerdere supermarkten, meerdere kappers en meerdere slagers. "Die ontwikkeling zie je overal. Tegelijk zie je dat de ondernemers die over zijn gebleven en de crisis hebben doorstaan er eigenlijk sterker uit zijn gekomen", vertelt voorzitter Harrie Wilting van de ondernemersvereniging.



Impuls

Wilting is relatief nieuw in het bestuur van de ondernemersvereniging, die voorheen als winkeliersvereniging door het leven ging. "Nou, om te zeggen dat de club op sterven na dood was is wat overdreven. Maar het kon wel een impuls gebruiken", aldus Wilting. De nieuwe secretaris Ko ter Veen: "ik ben hier nu 35 jaar ondernemer. Ik heb nu wat meer tijd en heb ook besloten me in te zetten voor de ondernemers."



De beide nieuwe bestuursleden hebben als eerste de maandelijke bijeenkomsten in ere hersteld. "Het is heel belangrijk om elkaar te ontmoeten, elkaar beter te leren kennen. Dat inspireert en je kunt echt van elkaar leren", aldus Ter Veen.



'Blijven ontwikkelen'

Slager Jan Knol is het daar helemaal mee eens. "Je moet je als ondernemer blijven ontwikkelen. Ik ga graag naar beurzen en ik probeer graag nieuwe producten. Als je dat koppelt aan een goede prijs/kwaliteitverhouding en je zorgt voor een prettige sfeer in je zaak, dan kun je in een dorp met de omvang van Schoonoord prima overleven."



Knol nam met zijn vrouw Corrie in mei 1991 de slagerij over, verbouwde in 1991 en breidde in 2015 verder uit. Naast de karbonades en gehaktballen biedt hij een breed assortiment. "Je moet een totaalpakket leveren en het je klanten makkelijk maken. Sinds we hier zijn begonnen is de omzet bijna verviervoudigd."



De aanpak van de slager uit Schoonoord is niet onopgemerkt gebleven. Op basis van reacties van klanten op social media is Knol uitgekozen tot beste slager van Drenthe. Zondag komt zijn bedrijf voorbij in een TV-programma van RTL4 en maakt hij kans om te worden verkozen tot beste slager van Nederland.



Voorzitter Wilting is natuurlijk trots en zegt dat het succes van de ene ondernemer afstraalt op de ander. "We merken duidelijk dat ondernemers veranderen en niet meer alleen naar hun eigen bedrijf kijken, maar ook steeds beter onderkennen dat je elkaar kunt en moet versterken."