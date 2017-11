Deel dit artikel:











Assen wordt sneller in nieuw groen jasje gestoken Bewoners en bedrijven moeten meer doen in het groenbeheer (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Niet het stadsgroen in Assen in tien jaar tijd vervangen voor een bedrag van anderhalf miljoen, maar versneld in vier jaar. En niet pas in 2019 starten met de aanplant, maar al vanaf komend jaar.

Geschreven door Margriet Benak

De ChristenUnie in Assen pleitte daarvoor in de raad vanavond met de komst van de nieuwe Agenda Beheer Openbare Ruimte (BOR). De partij kreeg steun van bijna de voltallige raad, behalve van de VVD.



Ook wethouder Ruud Wiersema vindt een versnelling van het tempo om het groen te verbeteren prima. “Qua werk is het haalbaar, en ook qua financiën.”



Kaalslag

Volgens raadslid Tjerk Medemblik van de ChristenUnie is er sprake van kaalslag op sommige plekken in sommige wijken en kan het groen in de perken en in de plantenbakken wel een boost gebruiken. “Zie het maar als een soort inhaalslag, nadat we toch hebben moeten bezuinigen.”



Meer participatie

Ook wil de ChristenUnie meer participatie van bewoners en bedrijven bij het groenbeheer. Het college moet dit actiever stimuleren. “Er zijn in de wijken Lariks en Assen-oost al voorbeelden waar de bewoners gezamenlijk het groen beheren en onderhouden. Maar dan moet je ze ook de mogelijkheid geven om zelf met ideeën te komen. Anders krijg je geen betrokkenheid.”



Ecologische verbetering

D66 wil bij snellere vervanging van het stadsgroen ook graag een ecologische verbetering, met een grotere verscheidenheid in de aanplant van bloemen en planten. “En als je slim bent, verrijk je de ecologie op zo’n manier dat het onderhoud ook verder omlaag kan,” aldus Johan Niels Kuiper. “Dan heb je een win-win situatie.”



De VVD wil juist meer zeggenschap van bedrijven bij het groenonderhoud op bedrijventerreinen. “Goed onderhouden en schone bedrijventerreinen zijn nu eenmaal aantrekkelijker, om je er te vestigen. Maar dan moeten de bedrijven ook zelf kunnen beslissen hoe ze het geld inzetten wat beschikbaar is.” Maar een motie hierover van de VVD, werd weggestemd.