Projectontwikkelaar moet Asser woonwijk leefbaar maken

ASSEN - Projectontwikkelaar Gassler moet binnen twee weken beginnen met het aanleggen van de definitieve bestrating en verlichting in de Asser woonwijk Het Palet, oordeelde de rechter vandaag.

Bewoners van de Herman Broodstraat en de E.B. Von Dulmen Krumpelmannstraat moeten bij regen door modder lopen om hun huis uit te kunnen. Putten ontbreken en dat geldt ook voor de definitieve bestrating. De oude 'bouwweg' is de enige vorm van bestrating, maar die sluit niet aan bij de opritten.De straatverlichting ontbreekt ook, waardoor in het donker gevaarlijke situaties ontstaan. Een conflict tussen de gemeente Assen en de projectontwikkelaar is de oorzaak.De gemeente had een afspraak met Gassler dat die de wijk zou ontwikkelen. Gassler heeft het project ondertussen voor zeven miljoen euro doorverkocht aan firma Moes. Maar Moes ging na de overname failliet. Aannemer Nijhuis kocht de bouwkavels uit het faillissement van Moes, maar voelt zich niet verantwoordelijk voor de bestrating.De rechter vindt opnieuw dat Gassler de werkzaamheden moet uitvoeren. Vorig jaar in juni besliste de rechter al dat de projectontwikkelaar toch zelf die straten in Het Palet woonklaar moet maken. Het gerechtshof in Leeuwarden bekrachtigde dit vonnis. Als de werkzaamheden over twee weken niet begonnen zijn, moet Gassler de gemeente Assen ruim 200.000 euro betalen.