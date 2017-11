Politie houdt grootscheepse controle in en rond centrum van Assen

ASSEN - De politie heeft uitvoerig gecontroleerd in en rond het centrum van Assen vanmiddag en vanavond. De controle stond voornamelijk in het teken van verkeersveiligheid en overlastgevende personen.

Er zijn veel boetes uitgedeeld.Wat opviel is dat er veel mensen zonder rijbewijs reden. Daarvoor is acht keer een boete uitgedeeld. Er zijn 24 prenten geschreven voor het fietsen zonder licht en vijf voor fout parkeren met de auto.Verder werden er nog boetes uitgedeeld voor onder andere bedelen, rijden in een voetgangersgebied, het niet dragen van een autogordel, het vasthouden van een mobieltje tijdens het rijden en het drinken van alcohol op de openbare weg.De politie laat weten dat ze van plan is om vaker dit soort controles te doen in verschillende wijken in Assen.