Auto raakt van de weg in Sleen De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Van Oost Media)

SLEEN - Op de N381 bij Sleen is vanavond een auto van de weg geraakt. Er waren geen andere auto's bij het ongeluk betrokken.

De auto reed in de richting van Emmen, toen de bestuurder de afslag Sleen wou nemen. Dit haalde hij niet, de auto raakte van de weg. Hierbij raakte hij wat objecten, waarna de auto tot stilstand kwam in de berm.



Een voorbijganger zag de auto in de berm liggen en heeft de bestuurder geholpen om er weer uit te komen. De bestuurder is in de ambulance onderzocht, maar leek verder in orde. De auto raakte wel zwaar beschadigd.