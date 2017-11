Verdachte van moord Halil Erol weer op vrije voeten

GRONINGEN - De vrouw die een week geleden werd aangehouden vanwege betrokkenheid bij de moord op Halil Erol, is weer vrijgelaten.

De politie verdenkt de 39-jarige Groningse nog steeds van het wegmaken van het lijk of het beschikbaar stellen van haar woning. Maar de feiten zijn inmiddels verjaard en dus ziet Justitie geen reden om haar langer vast te houden.Erol werd in 2010 om het leven gebracht. Delen van zijn lichaam werden op verschillende plekken in Nederland teruggevonden. Zijn hoofd en handen zijn nooit gevonden. De politie vermoedt dat het lichaam in die woning aan de Doornbosheerd in Groningen in stukken gesneden.