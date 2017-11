Deel dit artikel:











Inwoners Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel vrezen voor schade door gaswinning Bewoners Zuidwest-Drenthe vrezen voor schade door gaswinning (foto Andries Ophof / RTV Drenthe) Een overvolle zaal in vanwege een informatieavond over gaswinning (foto Andries Ophof / RTV Drenthe)

WILHELMINAOORD - Een afgeladen vol dorpshuis in Wilhelminaoord vanavond. En dat vanwege een informatieavond over gaswinning. Het was dringen geblazen.

Geschreven door Andries Ophof

Gasproducent Vermilion wint gas in velden in Wapse en straks ook onder Wapserveen en Eesveen. En dan is er nog het veld Vinkega boven Wilhelminaoord. Voor deze velden liggen inmiddels winningsplannen ter inzage.



Het ministerie, onderzoeksinstituut TNO en gasproducent Vermilion gaven informatie over deze nieuwe winningsplannen.



We willen geen Groningse toestanden

De velden zijn in vergelijking met die in Groningen relatief klein. En dus, zo zegt Vermilion, hebben ze weinig tot geen gevolgen voor de omgeving. Meer dan een centimeter bodemdaling zal er niet zijn.



En toch vrezen de bezoekers van de informatieavond het ergste. Wat gaat er gebeuren als er wel schade is? Gaat Vermilion die schade dan betalen? Hoe weet je zo zeker dat er geen Groningse toestanden ontstaan in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel?



Werelderfgoed en gaswinning gaan niet samen

Bovendien, zo is een reactie: "Hoe kan het dat je werelderfgoed wil rondom Wilhelminaoord en Frederiksoord en dan ook nog eens gaswinning in het gebied wil toestaan? Dat gaat toch niet samen? Wie zegt dat die gaswinning geen schade veroorzaakt aan de monumenten."



Vermilion heeft vlak naast het Werelderfgoed gebied in Vledderveen een nieuwe locatie op het oog waar ze proefboringen wil doen. Want ook op deze plek zou veel gas zitten.



Dan maar weer naar de Raad van State

Volgens woordvoerder Fokke Jansma van Vermilion moet er geen vergelijking worden gemaakt met het gasveld in Groningen. Ook de risico's daar zijn veel groter dan in Drenthe en Overijssel. We hebben hier te maken met relatief kleine velden met een andere ondergrond.



Bovendien wordt er gemonitord en een nulmeting gedaan bij huizen in de buurt. Mocht er schade ontstaan, dan kan snel worden vastgesteld of het door de gaswinning komt.



Veel te druk

De bewoners zelf zeggen niet zo zeker te zijn dat alles goed verloopt. De vraag is ook of ze op al hun vragen donderdagavond antwoord hebben gekregen. het was af en toe duwen om in gesprek te komen met deskundigen.



En ondertussen broedt Milieudefensie Westerveld op een nieuw proces tegen Vermilion. Een eerste proces tegen de gaswinning heeft de milieugroep gewonnen. De gaswinning in Wapse heeft even stil gelegen. De volgende zitting bij de Raad van State staat op de rol voor 4 december.