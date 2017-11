Deel dit artikel:











Vrouw uit Nieuw-Buinen veroordeeld voor uitkeringsfraude De rechter vond een werkstraf met voorwaardelijke celstraf voldoende (foto: pixabay.com)

NIEUW-BUINEN - Een 65-jarige vrouw uit Nieuw-Buinen is voor uitkeringsfraude door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur.

Naast de werkstraf kreeg de vrouw vijf maanden voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.



De fraude duurde van juli 2009 tot en met augustus 2015. De vrouw heeft volgens de rechter opzettelijk nagelaten de Sociale Verzekerings Bank op de hoogte te stellen dat ze samenwoonde. Dit, terwijl ze een nabestaandenuitkering kreeg.



Na een melding uit haar buurt stelde de SVB onderzoek in naar de vrouw. In maart 2015 kreeg ze huisbezoek.



De man die bij haar woonde, was een kostganger. Hij woonde op een camping in Nieuw-Buinen, zei de vrouw. Maar volgens de officier van justitie klopte dit verhaal niet. Zij eiste zes maanden cel voor de vrouw.



"Het is de ergste vorm van ondermijning. Daarbij weigert mevrouw alle medewerking", zei de officier. Toch besliste de rechter anders. Als de vrouw zou meewerken aan schuldhulpverlening en meldplicht bij reclassering, wilde hij haar een werkstraf opleggen. Maar wel met een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden. Daar was de vrouw het mee eens, evenals haar raadsman.



De onterecht ontvangen nabestaandenuitkering is vastgesteld op bijna 79.000 euro. Dat bedrag moet de vrouw terugbetalen.



De vrouw is eerder veroordeeld geweest voor uitkeringsfraude.