Deel dit artikel:











Abbingh en co laten geen spaan heel van Italië Lois Abbingh werd gisteravond topschutter bij Oranje (foto: EPA/MARIJAN MURAT)

HANDBAL - De uitzwaaiwedstrijd van de Oranje handbaldames vlak voor de start van het WK in Duitsland werd gisteravond niet echt een wedstrijd. Lois Abbingh en haar ploeggenoten walsten in Eindhoven over het arme Italië heen: 40-16.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

4000 toeschouwers zagen het team van bondscoach Helle Thomsen bij rust al met 17-8 leidden.



Oud E&O-speelster Abbingh (nu Issy Paris) werd topschutter bij Oranje. De linkeropbouwspeelster was goed voor zeven treffers.



Freriks

Merel Freriks uit Emmen, die de afgelopen weken nog een trainingstage meedeed bij het grote Oranje zat overigens niet bij de selectie. De oud-speelster van E&O, die tegenwoordig bij het Duitse Bensheim Auerbach speelt, gaat ook niet mee naar het WK in Duitsland.



Groep D

Nederland is ingedeeld in poule D met Duitsland, Kameroen, Servië, China en Zuid-Korea.



Hieronder het speelschema voor Oranje:



zaterdag 2 december

18.00 uur: Nederland - Zuid-Korea



zondag 3 december

18.00 uur: China - Nederland



dinsdag 5 december

15.30 uur: Nederland - Kameroen



woensdag 6 december

15.30 uur: Servië - Nederland



vrijdag 8 december

18.00 uur: Nederland - Duitsland



zondag 10 en maandag 11 december: achtste finales

dinsdag 12 en woensdag 13 december: kwartfinales

vrijdag 15 december: halve finales

zondag 17 december: strijd om brons en de finale