FC Emmen wil eerherstel en hoopt op snel herstel Dick Lukkien

VOETBAL - FC Emmen komt de komende vier dagen twee keer in actie. Vanavond gaat de Drentse formatie op bezoek bij hekkensluiter FC Volendam en maandagavond wacht in Emmen de tweede beproeving, tegen MVV. Zes punten zijn er dus te verdienen en na vier magere wedstrijden, zeker qua resultaat, zijn die punten zeer welkom.

De Emmenaren zullen het vanavond en hoogstwaarschijnlijk ook maandag moeten stellen zonder hoofdtrainer Dick Lukkien die met een ontsteking (een gevolg van een zeer hardnekkige griep) noodgedwongen rust moet nemen. "Het is heel jammer dat we het zonder de kennis en kunde van Dick moeten doen, maar zijn gezondheid gaat boven alles", aldus Casper Goedkoop die vanavond als doorgeschoven assistent zijn debuut zal maken als eindverantwoordelijke (met naast zich René Grummel en Bas Sibum) in het betaalde voetbal. "Zo voelt dat eerlijk gezegd niet. We hebben als staf ook elke dag uitgebreid contact met Dick.""Het is ook niet zo dat ik me ineens anders heb gedragen deze week", vervolgt Goedkoop. "Want dat zou betekenen dat ik die andere weken een soort rol heb gespeeld. Dat is niet het geval. We hebben aan het begin van de week de situatie besproken en gezegd dat we het met elkaar moeten doen en we hopen dat Dick spoedig hersteld en snel weer op het veld staat."[media:55823}Na negen duels, halverwege oktober, stond Emmen ongeslagen op de vierde plek en waren de fans lyrisch. Inmiddels hangt de vlag er wat anders bij. De Drentse club kwam in de afgelopen vier duels niet verder dan twee punten, waardoor Emmen nu de tiende plaats bezet. Na de wedstrijd van vorige week tegen Almere City, toen FC Emmen een 2-0 voorsprong uit handen gaf, deed pijn. Niet alleen bij de supporters, maar ook in de spelersgroep. Telgenkamp was direct na de wedstrijd duidelijk: "We hebben kerels nodig." Die kerels van Telgenkamp moeten zich dan in de basiself van vorige week bevinden, want de technische staf van Emmen kiest vanavond in Volendam voor dezelfde spelers als vorige week. Zij krijgen kans op eerherstel. "Ja, zo ervaren we dat wel", aldus verdediger Jeroen Veldmate