Kinderen spreken hardrijders in Tynaarlo aan op hun gedrag

TYNAARLO - In Tynaarlo wordt te hard gereden. Uit metingen blijkt dat automobilisten soms wel met 93 kilometer per uur door het dorp razen, terwijl de toegestane maximumsnelheid 30 kilometer per uur is. Tijd voor actie, vindt Dorpsbelangen Tynaarlo.

Houd je alsjeblieft aan de snelheid. Arjen Bakema

Daarom worden er vanochtend metingen gehouden en worden hardrijders door basisschoolleerlingen aangesproken. "Het is een groot probleem", stelt Arjen Bakema van Dorpsbelangen. "Mensen die op weg zijn naar hun werk rijden te hard als de kinderen naar school gaan.""Die 93 kilometer per uur is gelukkig een uitschieter, maar het is wel zo dat er boven de 50 kilometer per uur wordt gereden", aldus Bakema. Het zijn volgens hem mensen uit het dorp zelf, maar ook automobilisten die Tynaarlo als sluiproute gebruiken. Ongelukken zijn er nog niet gebeurd, maar dat zou slechts een kwestie van tijd zijn als het zo doorgaat. "Daar zijn we wel bang voor."De actie begint vanmorgen bij de school in het dorp, een plek waar volgens Bakema te hard wordt gereden. "Samen met een politieagent houden de kinderen de mensen staande die een overtreding begaan", legt Bakema uit. "Ze worden dan door de kinderen aangesproken, om zo het bewustzijn te vergroten." De insteek is dat een kind meer indruk maakt op de hardrijder.Bakema hoopt dat de actie helpt. "Anders zullen we echt met de gemeente om tafel moeten over welke maatregelen alsnog genomen moeten worden. Dan moet je denken aan bekeuren, dat wil nog weleens helpen."Volgens Bakema is het voor de gemeente moeilijk om een 30-kilometerzone beheersbaar te maken. "En overal vluchtheuvels aanleggen, zitten we ook niet op te wachten. Maar er moet wel actie ondernomen worden."Vooralsnog wil Bakema dat automobilisten zelf tot inkeer komen. "Als je Tynaarlo inrijdt, houd je dan alsjeblieft aan de snelheid."