Drents Museum verwerft topstukken zilvercollectie De negen aanwinsten van het Drents Museum (foto: Tom Haartsen/Drents Museum)

ASSEN - Het Drents Museum heeft samen met drie andere musea een belangrijk deel van een particuliere zilververzameling voor Nederland weten te behouden.

Het gaat om de collectie van Annelies Krekel, die bestaat uit honderdveertig stukken van belangrijke ontwerpers, zilversmeden en fabrikanten uit de periode 1880-1940. De collectie wordt verkocht en veel stukken dreigden te verdwijnen naar het buitenland.



De musea hebben met aanvullende financiering van de Vereniging Rembrandt en andere fondsen 29 voorwerpen uit de collectie aangekocht. Negen daarvan zijn nu in het bezit van het Drents Museum.



'Topstukken'

"Het Drents Museum is ongelooflijk blij met de aanwinsten die we met steun van de Vereniging Rembrandt hebben kunnen verwerven", zegt conservator Willemijn Lindenhovius van het Drents Museum. "Dankzij deze aankopen, topstukken van beeldbepalende kunstenaars uit de periode rond 1900, kan het museum de kwaliteit van de collectie Kunst 1885-1935 verder ontwikkelen."



De stukken van de Krekel-collectie zijn vanaf 12 december in het Drents Museum te zien.