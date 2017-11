Deel dit artikel:











Werkplein Drentsche Aa blij met nieuwe locatie Het onderkomen van Werkplein Drentsche Aa (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

ASSEN - Werkplein Drentsche Aa is tevreden met de nieuwe plek in Assen. De organisatie verhuisde een jaar geleden van de stationsweg naar het gemeentehuis in Assen.

Het Werkplein is een samenwerkingsverband van de gemeentes Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo om zaken rond uitkeringen te regelen. De participatiewet die een paar jaar geleden werd ingevoerd heeft het werk van de organisatie veranderd.



"Wij zijn in die zin veranderd dat we niet meer alleen de uitkeringen verstrekken, maar ook met de mensen kijken naar wat ze in de toekomst zouden willen doen, dus heel erg gericht op ontwikkeling", zegt jobcoach Bastiaan Barelds van Werkplein Drentsche Aa.



Transparantie

Het aanvragen van een uitkering gaat bij veel mensen gepaard met schaamte. De nieuwe plek van het Werkplein is veel zichtbaarder, een nadeel is dat niet volgens Werkplein. "De ervaring leert dat dat eigenlijk wel heel erg meevalt. Wij zijn van mening dat als iemand voor langere of kortere tijd een uitkering nodig heeft, dat je er als maatschappij ook voor die mensen moet zijn. En dat die transparantie daardoor juist wel heel goed werkt", zegt Barelds.



Meer mensen zelf aan het werk

De crisis is voorbij, merken ook de medewerkers van Werkplein Drentsche Aa. Steeds meer mensen komen zelf weer snel aan het werk. Mensen die lang niet gewerkt hebben, of zelfs nooit gewerkt hebben vanwege een beperking, hebben nog wel steeds hulp nodig bij het vinden van een baan. Per jaar probeert Werkplein Drentsche Aa zo'n 3.000 mensen aan werk te helpen.