Inwoners Tynaarlo kunnen oude medicijnen inleveren bij apotheker

VRIES - Inwoners van de gemeente Tynaarlo kunnen vanaf maandag hun oude medicijnen en injectienaalden inleveren bij de apotheken in de gemeente.

De apotheken in Vries, Eelde-Paterswolde, Eelderwolde en Zuidlaren krijgen van de gemeente speciale vaten waar ze het medicijnafval en naalden in opslaan.Drie apothekers weigerden tot voor kort de oude medicijnen in te zamelen, omdat ze zelf moesten betalen voor de verwerking van dit afval. Maar de gemeenteraad besloot dat dit een taak voor de gemeente was.Alleen medicijnen en injectienaalden kunnen worden ingeleverd. Verpakkingen van geneesmiddelen moeten bij het oud papier of in de grijze container.