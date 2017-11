Stelling: ​Ik speur naar koopjes op Black Friday

ASSEN - De feestdagen komen eraan en dat betekent dat winkels weer stunten met allerlei aanbiedingen. Detailhandel Nederland verwacht vanaf vandaag, als met Black Friday het feestseizoen officieus begint, zo'n 7 procent meer om te zetten dan vorig jaar.

Het fenomeen Black Friday is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Daar proberen winkeliers veel klanten te trekken door te adverteren met aanbiedingen en kortingen. Tijdens Black Friday is het erg druk in winkels en staan er enorme rijen bij de kassa's.Dit jaar lijken alle grote retailers in Nederland mee te doen aan Black Friday. "Je kunt het je niet permitteren om niets te doen. Het is de eerste gekke dag van het feestseizoen. Op die dag halen sommige winkels rustig drie keer de omzet van een andere dag in deze periode. Vanwege de lage kosten kopen mensen méér", zegt retaildeskundige Paul Moers.Doet u ook mee aan deze Amerikaanse taferelen? Of houdt u de hand op de knip?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of er geen discussie over Zwarte Piet zou moeten zijn als Sinterklaas in het land is. Een overgrote meerderheid van ruim 97 procent was het daarmee eens, ruim 2 procent niet. In totaal brachten 2.421 mensen hun stem uit.