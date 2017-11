Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Ik word supporter van Jan Dekker Derksen wordt supporter van Dekker (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over de uit Emmen afkomstige darter Jan Dekker.

Derksen heeft een bloedhekel aan darts. Hij vindt het een caféspelletje en ziet darters als mensen met domme hoofden, pinkringen, tatoeages en ze houden van de muziek van Jannes. Toch is er een uitzondering. Jan Dekker uit Emmen kan een cultheld worden en daarom wordt 'De Snor' supporter van Jan Dekker.



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.