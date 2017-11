Deel dit artikel:











Aa en Hunze wil armoede verminderen Inwoners met betaalachterstanden worden vroegtijdig geholpen (Foto: Pixabay)

GIETEN - De gemeente Aa en Hunze gaat samenwerken met dertien verschillende organisaties om armoede tegen te gaan in de gemeente. Eén van de actiepunten is dat ze ervoor zorgen dat inwoners weten waar ze terecht kunnen voor informatie en ondersteuning.

Het zogeheten Armoedepact is ontstaan na een oproep van de gemeenteraad om de krachten op het gebied van armoede te bundelen. Bij de organisaties zitten onder andere de Gemeentelijke Kredietbank, Werkplein Drentsche Aa en Voedselbank Hart van Drenthe.



Experiment

Er wordt een experiment gestart waarbij inwoners worden benaderd die betaalachterstanden hebben bij hun ziektekostenverzekeraar, energiemaatschappij of de gemeente. Door deze inwoners vroegtijdig te helpen, kunnen de organisaties voorkomen dat er problematische schulden ontstaan.



Ook maken de organisaties een kindpakket. Via zo'n pakket kan een inwoner een aanvraag doen voor een financiële tegemoetkoming voor bijvoorbeeld sport, cultuur en onderwijs.