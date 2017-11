Deel dit artikel:











Celstraf voor man uit Emmen die vriendin vier jaar lang mishandelde De Emmenaar moet de cel in (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Een 41-jarige man uit Emmen moet de cel in, omdat hij zijn vriendin vier jaar lang ernstig heeft mishandeld. Dat bepaalde de politierechter in Assen vandaag.

Ze veroordeelde hem tot een half jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ook moet de man zijn ex-vriendin ruim 2.600 euro schadevergoeding betalen.



Inwendig letsel

De rechter vindt bewezen dat de man haar tussen juli 2013 en april dit jaar regelmatig heeft geslagen, geschopt, haren uit haar hoofd heeft getrokken, haar keel heeft dichtgeknepen en haar van een keldertrap heeft geduwd. De vrouw liep neusletsel op, maar ook nierschade en ander inwendig letsel. Ook had ze vaak blauwe plekken die ze met make-up probeerde weg te werken, vertelde een vriendin bij de politie.



Leugens uit schaamte

Meerdere keren meldde ze zich gewond bij de huisarts of in het ziekenhuis. Uit schaamte loog ze soms dat ze van de trap of met de fiets was gevallen. Na de laatste mishandeling, half maart dit jaar, durfde ze naar de politie te stappen. Die dag hadden zij en haar vriend ruzie en was ze bang dat hij haar dood zou slaan, vertelde ze toen ze aangifte deed.



Een bovenbuurman had al vaker gegil gehoord, maar die dag was het zo hard dat hij naar beneden kwam en op het raam bonsde. Binnen zag hij de vrouw op de grond liggen en de Emmenaar met gebalde vuisten boven haar staan. Het zoontje van de vrouw was erbij. De officier van justitie sprak van 'een brij aan mishandelingen'. In haar slachtofferverklaring schreef de vrouw dat bij haar een posttraumatisch stresssyndroom is vastgesteld.



'Waas voor ogen'

De Emmenaar ontkende alles tijdens de rechtszaak. De rechter was verbaasd, omdat hij bij de politie wel had toegegeven dat hij zijn handen niet kon thuishouden. Hij zei daar dat hij tijdens ruzies een waas voor zijn ogen kreeg en dan niet meer wist wat hij deed.



Op de vraag van de rechter wat nou de waarheid was, verklaarde de man dat hij bij de politie gelogen had. "Ze hebben me 's ochtends uit mijn bed gehaald en ik was helemaal ondersteboven", reageerde hij. Dat geloofde de rechter niet. Zij gaat ervan uit dat hij bij de politie de waarheid heeft verteld.