Inbrekers doorzoeken drie huizen in Beilen

BEILEN - In Beilen is gisteren aan het begin van de avond ingebroken in drie huizen. Het gaat om woningen aan de Asserstraat, Havenstraat en Noordveen.

De daders kwamen binnen door een raam in te gooien of open te breken. Ze hebben de woningen doorzocht. Het is nog onbekend of er is buitgemaakt.Volgens de politie passen de inbraken in het beeld van 'de donkere dagen'. De dagen worden korter en aan het begin van de avond is het voor een inbreker duidelijk te zien of er iemand thuis is.Eerder deze week werd ook in Assen ingebroken. In de nacht van woensdag op donderdag betrapte de politie drie mannen op heterdaad toen ze probeerden in te breken in een huis aan de Cypreslaan. Later bleek dat er ook ingebroken was in de Sparrenlaan, een stukje verder.Afgelopen weekend was het ook raak in Zuidoost-Drenthe . Toen werd er ingebroken in huizen in Sleen en Emmer-Compascuum. In totaal waren er in die regio veertien inbraken in één week.