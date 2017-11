Deel dit artikel:











Snelheidsduivel uit Assen moet rijbewijs inleveren Automobilist rijdt veel te hard (foto: Hans Steinmeier/ANP)

ASSEN - Een 32-jarige automobilist uit Assen is vanmorgen zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij te hard reed binnen de bebouwde kom.

De man reed met een snelheid van 105 kilometer per uur over de Dr. A.F. Philipsweg in Assen. De maximumsnelheid is daar 50 kilometer per uur.



De politie heeft zijn rijbewijs in beslag genomen en de man aangemeld voor een speciale cursus bij het CBR.