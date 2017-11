'De VAM-berg moet voor de zomer klaar zijn'

ASSEN/WIJSTER - De aanleg van een fietsroute over de VAM-berg begint komend voorjaar. De berg zou afgelopen zomer opengaan voor fietsers, maar dat liep vertraging op vanwege onderzoek naar de ondergrond van de voormalige stortplaats.

De VAM-berg is namelijk afgedekt met een folieconstructie die glad is. "Er ligt nu een meter grond op, maar als je daar een fietspad met haarspeldbochten op legt, moet je dat goed opvullen", zegt gedeputeerde Henk Brink. "Kan het water wel voldoende weg? Of schuift het zand eraf?"Volgens Brink moest het parcours daarom aangepast worden en zijn de haarspeldbochten eruit gehaald. Bovendien is de fietsroute een paar honderd meter ingekort. De fietsers waar de provincie mee samenwerkte hebben daar geen probleem mee. "Die zijn nog steeds enthousiast", aldus Brink.De gedeputeerde hoopt dat in april de schop de grond ingaat. Als alles meezit, moet de VAM-berg voor de zomer helemaal klaar zijn. "Maar in ieder geval vóór de bouwvak." Wielrenners en recreanten kunnen allemaal gebruikmaken van de fietsroute. "Het pad wordt vier meter breed en het is allemaal eenrichtingsverkeer. Dus er is voldoende ruimte voor iedereen." Deel twee van de werkzaamheden aan de VAM-berg staat voor 2020 gepland. "Dan komt het 'dak' erop", legt Brink uit. "Er komt nog een stukje bij en dan zit je op 63 meter hoogte. Dat is de top van Drenthe, echt de kers op de taart."