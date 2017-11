Deel dit artikel:











Consumentenbond over Black Friday: Laat je niet meeslepen en vergelijk prijzen Black Friday (foto: Bart Maat/ANP)

ASSEN - Het is Black Friday en de jacht op koopjes is begonnen. Volgens de Consumentenbond is er dit jaar voor het eerst sprake van een echte hype in Nederland.





Volgens Van der Staak gaat het in sommige gevallen om schijnaanbiedingen. "De Engelse consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar Black Friday en daaruit blijkt dat de helft inderdaad een aanbieding is, maar de andere helft helemaal niet. Dan wordt de prijs eerst omhoog geschroefd en op Black Friday weer verlaagd en krijg je zogenaamd korting."



Van der Staak heeft wel tips voor koopjesjagers. "Bedenk goed of je het product ook echt wil hebben voor die prijs en laat je niet meeslepen door de zogenaamde kortingen. En wil je echt het goedkoopste van het goedkoopste, ga dan vergelijken op internet."



