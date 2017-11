Deel dit artikel:











Werkstraffen voor geweld op station in Emmen

ASSEN/EMMEN - Voor het plegen van openlijk geweld op het station in Emmen zijn twee mannen uit die plaats veroordeeld tot tachtig uur werkstraf. Ze sloegen en schopten twee andere mannen op 14 juli, nadat ze waren uit geweest in Groningen.

Het ging mis nadat de Emmenaren met twee vrienden rond zeven uur ’s ochtends op het station uit de bus stapten. Op de weg terug van Groningen naar Emmen had een groepje andere mannen zonder aanleiding op hen zitten te schelden. Het groepje stapte voor hen uit en ging volgens het duo in een halve cirkel voor de uitgang staan.



Eerste klap

“Ze provoceerden ons. Het leek of ze wilden gaan slaan toen we uitstapten. Ik dacht: of ik neem de eerste klap of ik gééf hem. Ik koos voor het laatste”, zei een van de twee vandaag in de rechtszaal. Hij haalde uit naar een man uit het andere groepje. Daarna ontstond een vechtpartij, waarbij een tweede man uit die groep meerdere klappen en trappen kreeg. Hij belandde op de grond en kreeg ook toen nog een trap.



Trap tegen hoofd?

Volgens de buschauffeur werd hij op zijn hoofd geraakt. De chauffeur, die nog in de bus zat, toeterde omdat hij er erg van schrok. Een vriend van het slachtoffer zei tegen de politie dat het leek of de man een voetbal wegtrapte, zo hard was de schop. Maar de beide verdachten ontkenden dat zijn hoofd was geraakt. Omdat het slachtoffer er zelf ook niks over heeft verklaard toen hij aangifte deed, vond de rechter dat daarvoor te weinig bewijs was.



Ze had er begrip voor dat de Emmenaren geïrriteerd waren door de scheldwoorden van de andere groep, maar vond het veel te ver gaan dat ze daarom geweld hadden gebruikt.