Japans bezoek voor krokettenkoning uit Nieuw-Weerdinge

NIEUW-WEERDINGE - Krokettenkoning Rien Prinsen kreeg vandaag de Japanse filmploeg van het programma 'Hyakkin' op bezoek.

Twee weken geleden werd Prinsen benaderd voor dit programma met ruim negen miljoen kijkers. In dit programma worden verschillende Nederlanders met typisch Nederlandse tradities gevolgd. Gisteren kwam de filmploeg aan in zijn cafetaria om de échte Nederlandse kroketten te proeven. Vandaag werden de opnames gemaakt. Daarnaast bezocht de ploeg een molenaar, een klompenmaker en een bloemenkweker.Aan de hand van Japanse gadgets en ingrediënten werd Prinsen uitgedaagd twee nieuwe kroketten te ontwikkelen. Het recept van de ene kroket moest Prinsen ter plekke bedenken. Het recept van de andere kroket mocht Prinsen voorbereiden. Zo bedacht Prinsen de 'Japanse Toverbal', een kroket met een vulling van ragout, een garnalenmengsel, een kwartelei en risotto met Parmezaanse kaas en saffraan."Die Japanners waren helemaal gelukkig, dat hadden ze nog nooit meegemaakt", vertelt Prinsen. Toch gaat Prinsen de kroket niet in de winkel verkopen. "Daarvoor is de snack te bewerkelijk. Het kost heel veel tijd om die te maken, daarvoor moet eerst nog iets ontwikkeld worden", zegt Prinsen.