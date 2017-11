Deel dit artikel:











Joe Bonamassa hoofdact op Bluesfestival Grolloo Joe Bonamassa (foto: ANP)

GROLLOO - De Amerikaanse gitarist en zanger Joe Bonamassa is de hoofdact van het derde Holland International Blues Festival in Grolloo.

Organisator Johan Derksen heeft vanochtend de eerste vijf namen voor het festival bekend gemaakt. Naast Bonamassa, treden ook Walter Trout, King Solomon Hicks, Laurence Jones en Tommy Castro & Painkillers op.



The Beatles

De rest van de bands die in 2018 op het festival spelen worden later bekend gemaakt. Derksen wil al wel verklappen dat hij in vergaande onderhandeling is met ex-beatle Ringo Starr. Als de oud-drummer en liedjesschrijver van The Beatles komt, zal hij spelen met een all-star band waar in ieder geval ook Toto-gitarist Steve Lukather deel van uit maakt.



Het derde Holland International Blues Festival vindt plaats op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni in Grolloo. De kaartverkoop voor het festival begint dinsdagochtend om tien uur.