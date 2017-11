Deel dit artikel:











Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? Ganzenexcursie in het Bargerveen (foto: Veenloopcentrum)

ASSEN - Al plannen voor het weekend? Er is uiteraard weer van alles te beleven in Drenthe. Wij hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet:

Ganzenexcursie in het Bargerveen

U moet er vroeg voor uit de veren, maar dan krijgt u tijdens de ganzenexcursie vanuit het Veenloopcentrum in Weiteveen zaterdagochtend om 7 uur ook wel iets bijzonders te zien. Momenteel verblijven zo'n 40.000 ganzen in het unieke hoogveengebied. Hun gesnater is indrukwekkend en oorverdovend. Na de bijzondere wandeltocht, is het tijd voor een lekker ontbijt in het Veenloopcentrum.



Gees in wintersfeer

Voor de vijfde keer wordt dit jaar Gees in Wintersfeer gehouden. Zaterdag bent u van 13.00 uur tot 21.00 uur welkom in tal van boerderijen in het dorp. U loopt een route, waarbij het draait om kunst, cultuur, lekker eten en gezelligheid in Gees. Alles is sfeervol verlicht, zodat u al een beetje kerstsfeer kunt proeven.



Vogelshow in Emmer-Compascuum

In dorpshuis de Foxel in Emmer-Compascuum wordt zaterdag en zondag een vogelshow van vogelclub Crescendo gehouden. Dit jaar zijn zeshonderd vogels van 45 deelnemers te zien, die allemaal hobbymatig volièrevogels kweken. Beide dagen begint de show om 10:00 uur. Zaterdag eindigt hij om 18:00 uur en zondag om 16:00 uur.



Concert Coevorder Mannenkoor met Ernst Daniël Smid

Het Coevorder Mannenkoor heeft met Marco Warta een nieuwe dirigent en het afgelopen jaar een flinke verandering ondergaan. Het koor slaat met een vernieuwd repertoire een nieuwe weg in. Zaterdagavond treden de mannen om 20:00 uur op in NH Kerk in Coevorden. Te gast is de bekende Nederlandse zanger Ernst Daniël Smid. Hij brengt eigen nummers ten gehore en zingt ook samen met het koor.



Oldtimers bewonderen bij Eelde Classics 2017

Zaterdag en zondag wordt bij bloemenveiling FloraHolland in Eelde de Eelde Classis 2017 gehouden. Op de oldtimersbeurs zijn niet alleen klassieke auto's te zien, maar ook oude motoren, legervoertuigen, bussen, brandweerauto's, trekkers, en niet gemotoriseerde voertuigen. Verder zijn er onderdelen te koop voor de hobbyisten en zijn talloze miniaturen te bewonderen. Beide dagen geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur.



Survivalrun in Norg

Zin om mee te genieten van hardlopers die lekker vies worden en ze aan te moedigen? Zondag wordt de eerste Survivalrun van Norg gehouden. 125 deelnemers lopen vanaf 12 uur 2, 4 of 8 kilometer door de Langeloërduinen. Ze moeten veertig hindernissen bedwingen: van waterhindernissen tot touwbanen.



Herfstwandeling bij het Boomkroonpad

Genieten van de prachtige herfstkleuren en meer weten over paddenstoelen? Dan kunt u zondagmiddag deelnemen aan een herfstwandeling bij Buitencentrum Boomkroonpad in de boswachterij Gieten-Borger. De wandeling, onder leiding van een boswachter, begint om 12.00 uur en duurt anderhalf tot twee uur. Hij is geschikt voor jong en oud. Graag vooraf aanmelding via 0592-377305 of boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl.



Stuiterballenrace in Hoogeveen

In navolging van de badeendenrace heeft Hoogeveen nu voor het eerst een stuiterballenrace. Zondagmiddag vanaf 14:00 uur wordt er gestuiterd op de Hoofdstraat ter hoogte van De Koffiepot. Iedereen kan een of meerdere stuiterballen adopteren, waarvan het geld naar goede doelen gaat: naar het Jeugdsportfonds en de Voedselbank. De eigenaar van de bal die het verst komt, wint een prijs.



Taalmiddag in bibliotheek Emmen

Overwinter in verwondering, dat is het thema van de taalmiddag die zondag wordt gehouden in de bibliotheek in Emmen. Twaalf taalkunstenaars bieden een programma met verhalen, voordrachten, theater, muziek en cabaret. De middag duurt van 13:15 uur tot 15:45 uur en de toegang is gratis.