Ondernemend: 'Teff is de oplossing voor gezondheidsproblemen'

ASSEN - Angéla Dijksterhuis uit Hijken heeft samen met haar man Feije een akkerbouwbedrijf in Hijken. Ze verbouwen onder andere teff. Angéla is begonnen met het zelf verhandelen van het product.

Teff is een soort gras waar de zaden van worden geoogst. Die zaden bevatten volgens Dijksterhuis gezonde voedingsstoffen waar je van alles mee kan maken. "Ik slikte heel veel medicijnen en zat in een rolstoel.""Totdat mijn man voorstelde om zelf teff te gaan gebruiken. Sindsdien zit ik niet meer in een rolstoel." Dijksterhuis doet de handel meer vanuit ideële overtuiging, dan vanuit economische overtuiging. Ze vertelt er over in Ondernemend op TV Drenthe.Voor Lorenz Striethouldt uit Westerbork is 2017 een bijzonder jaar. Hij zit 25 jaar in het cateringvak. "Ik ben als veertienjarige ooit begonnen bij oliebollenbakker Spelbrink in Assen. "Toen ik 18 was, kocht ik mijn eerste wagen en ben begonnen met het verkopen van bruine bonen met spek."Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een cateraar met zes vaste krachten en zo'n veertig parttimers. Striethouldt doet onder andere de catering tijdens Retropop in Emmen, het Holland International Bluesfestival in Grolloo en het TT Festival in Assen. "En rond deze tijd ga ik weer oliebollen bakken. Dat is een passie van me."Arnoud Kuipers is voor zichzelf begonnen. Met hulp van de Ondernemersfabriek probeert hij zijn bedrijf 123aftersales een goede basis te geven. "Ondernemers vergeten vaak hun klanten na een opdracht te benaderen en te vragen hoe het is gegaan. Daarin kan ik helpen."Ondernemend is te zien op TV Drenthe. Zondag wordt het programma herhaald.