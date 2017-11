Bodemonderzoek na vondst batterijen in landschapswal N33

EEXT - De vervuiling van de landschapswal langs de N33 tussen Eext en Gieten wordt nader onderzocht. Dat gebeurt op advies van Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) na vragen van omwonenden en de PvdA.

Omwonenden troffen in de landschapswal batterijen aan en maken zich zorgen over de gevolgen voor het milieu. Opdrachtgever Landgoed Heidehof hield in september een bijeenkomst om uitleg te geven over de grond en de vervuiling.Omdat omwonenden toch veel vragen bleven houden, is besloten een aanvullend onderzoek te doen naar de kwaliteit van de grond in de landschapswal. Zo gaat een bodemkundig bureau kijken hoeveel bodemvreemd materiaal in de grond aanwezig is en waar dit uit bestaat. Ook wordt onderzocht of de batterijresten in de grond wettelijk gezien aanwezig mogen zijn.Tenslotte kijkt het bureau of de landschapswal goed is opgebouwd of niet. Zo is het belangrijk om te weten of regenwater doordringt tot de kern van de landschapswal. Als dat zo is, kan het mogelijk vervuilde water ook doordringen tot het grondwater.Landgoed Heidehof en de RUD vertelden tijdens de informatiebijeenkomst dat de batterijen in de grond geen problemen zullen opleveren. "De opgebrachte grond komt niet aanraking met het grondwater en komt niet aan de oppervlakte", zei Marc Hesp van het landgoed destijds.Bewoners hebben de batterijen door een laboratorium laten onderzoeken. PvdA-raadslid Henk Santes: "Volgens de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek bevatten de batterijen wel degelijk zware metalen."De landschapswal wordt aangelegd met het overschot aan zand van verschillende bouwlocaties uit Groningen en Drenthe. In twintig procent van die grond mag wat puin zitten. Dat is wettelijk toegestaan en wordt gecontroleerd door de RUD (Drentse milieuhandhaving). Omdat de wal bij Eext naast een natuurgebied ligt, zijn de eigenaren hier wat strenger. Zij besloten dat er maar tien procent 'bodemvreemd materiaal' tussen het grond mag zitten. Dat betekent dat er af en toe plastic, bouwhout en glas in kan zitten.De vervuilde grond in de landschapswal komt van een bouwput in Delfzijl. "De grond die daar vandaan komt, komt vrij omdat de dijk verbreed wordt", zei aannemer Lex Gruppen daar eerder over. "Alleen blijkt nu dat daar vroeger een kleine afvalstortplaats onder zat. Het meeste hebben we eruit weten te filteren en maar een heel klein deel van het zand dat we gebruiken komt uit Delfzijl", aldus de aannemer.De landschapswal bij Eext hoort bij een groter project om een natuurgebied aan te leggen bij het landgoed. Door de verdubbeling van de N33 bij Eext heeft Rijkswaterstaat bomen moeten kappen. Ter compensatie worden nu nieuwe bomen geplant en wordt met de uitbreiding van het landgoed een stukje natuur terug gegeven.De extra grond valt onder landgoed Heidehof, waar ook natuurbegraafplaats Hillig Meer bijhoort. Hillig Meer is met 33 hectare grond de grootste natuurbegraafplaats van Nederland.