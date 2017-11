Deel dit artikel:











Joseph Oosting: Ik ben trots dat Thijs z'n droom najaagt bij AZ Joseph, Thijs en Martine Oosting (foto: AZ.nl)

VOETBAL - Zo vader, zo zoon! Joseph Oosting (45) speelde jarenlang betaald voetbal bij Emmen en Veendam en nu is hij trainer van Jong Vitesse. Zijn zoon Thijs (17) speelt inmiddels anderhalf jaar in de jeugdopleiding van AZ. Hij liet familie en vrienden in Emmen achter om zich in Noord-Holland verder te ontwikkelen.

"Ik ben supertrots dat Thijs deze stap heeft gemaakt en dat hij op zoek is naar zijn plafond en z'n droom achterna gaat", zegt Joseph.



Fitte dynamische middenverder

Thijs ging van vijf keer trainen in de week bij FC Emmen naar twee tot drie keer per dag bij AZ. Maar fysiek kan hij het makkelijk opbrengen. "Thijs is heel erg fit. Als je praat over mentaliteit heb je het ook over: Wat doe ik aan herstel? Wat doe ik aan voeding? Wat doe ik aan rust? Daarin doet Thijs heel veel voor zichzelf. En dat zie je ook aan z'n lichaam", zegt zijn trainer Koen Stam. Hij ziet de toekomst van Oosting vol vertrouwen tegemoet. "Het is een dynamische middenvelder die heel graag achter de laatste linie wil komen. Daar zijn we nu heel intensief mee bezig. Ik denk dat als hij zich daarin gaat perfectioneren, dat hij ook de stap richting het eerste elftal kan maken."



Grote stap

Het was best even wennen voor Thijs om naar Wormer te vertrekken. Toen hij FC Emmen verruilde voor AZ was hij pas zestien en werd hij door de club eerst bij een gastgezin geplaatst. Bart Heuvingh is topsportbegeleider bij AZ en hielp Oosting bij die overstap. "Zo werd er meteen structuur in z'n leven aangebracht. Er werd voor hem gekookt en hij werd af en toe heen en weer gebracht. Op die manier leverde hem dat geen extra stress op, waardoor hij zich meteen goed kon richten op het voetbal."



In de weekenden is Oosting vaak één dag thuis in Emmen. Z'n moeder brengt hem dan zondagavond weer terug naar zijn huis in Wormer. Ze doet de huishouding en kookt voor hem. De rest van de week redt hij zichzelf.



'Soms mis ik Emmen'

Oosting, die inmiddels ook elf-voudig jeugdinternational is, voelt zich prima op z'n plek bij AZ. Hij doet er alles aan om zo snel mogelijk door te groeien. Maar toch mist Emmen soms wel. "Ik mis soms m'n oude teamgenoten, vrienden en opa's en oma's. Ik ben graag bij mijn familie. Maar dat kan niet altijd."



Ook vader Joseph moet soms even slikken. "Ik mis hem wel dagelijks bij ons thuis. Even knuffelen of stoeien of de dag bespreken. Soms is het best lastig", besluit Oosting senior.