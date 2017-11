Johan Derksen: 'Bonamassa stond bovenaan het lijstje'

GROLLOO - Organisator Johan Derksen is in zijn nopjes met de eerste bands die hij heeft gecontracteerd voor de derde editie van het Holland International Blues Festival.

Vanochtend maakte Derksen bekend dat Joe Bonamassa, Walter Trout, King Solomon Hicks, Laurence Jones en Tommy Castro & the Painkillers op zullen treden in Grolloo."Joe Bonamassa is door de afwezigheid van Clapton, want die hebben we al jaren niet meer gezien, echt de nummer één in de blues op het ogenblik. Hij kost wel wat, maar hij stond dan ook bovenaan ons lijstje. We zijn er echt heel blij mee", aldus Derksen.Opvallend is verder de naam van ex-beatle Ringo Starr. De artiest is nog niet officieel gecontracteerd, maar Derksen is wel in vergaande onderhandeling met het management van Starr. "Ik vind het persoonlijk erg leuk dat er een Beatle op een podium in een weiland achter de dorpskroeg optreedt."Starr speelt geen pure blues, maar dat is volgens Derksen geen probleem. "Elk jaar hebben we één band erbij die niet helemaal blues is, maar er een beetje tegen aanhangt. Het eerst jaar heeft bijvoorbeeld Jools Holland dat fantastisch ingevuld. Het zou mooi zijn als we Starr kunnen contracteren want hij neemt een geweldige band mee."Derksen geeft aan dat het lastig is om elk jaar weer een goed programma te bieden. "In het topsegment waar wij zoeken ben je compleet afhankelijk van of de heren toeren of niet. En die heren hebben de centen niet meer zo nodig dus die toeren wanneer het hun uitkomt. Ze hebben lak aan wat wij in Grolloo willen."Toch is Derksen absoluut tevreden met de eerste namen voor het festival in 2018. "Elk jaar moet er geld bij. We doen dit echt omdat we het leuk vinden. We hebben gezegd dat we het vijf jaar doen en die vijf jaar gaan we ook volmaken", aldus Derksen.