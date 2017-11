Meepraten in Cassata: Alleen woningen op PBH-terrein Zuidlaren en geen supermarkten

ZUIDLAREN - Bouw alleen een groene woonwijk op de plek van de Prins Bernhardhoeve en geen supermarkten.

Dat is de stelling morgenmiddag in het Radioprogramma Cassata.De gemeente Tynaarlo heeft straks de volledige regie in handen voor ontwikkeling van dit centrumgebied in Zuidlaren. Gisteren werd namelijk bekend dat ze voor bijna zeven miljoen het PBH-terrein van 17 hectare aankoopt van projectonwikkelaar Leyten.Jarenlang was Tynaarlo in discussie met eigenaar Leyten, over alleen de invulling van het voorterrein van het PBH-complex. Toen stonden op het achterste gedeelte nog beurshallen. Aan de voorkant zou de AH-supermarkt komen, die verplaatst zou worden vanuit de Stationsweg, en negentig woningen. Maar de partijen kwamen er telkens niet uit. Ondertussen ging het beurscomplex failliet, en zijn de hallen vorig jaar gesloopt Eerder dit jaar kwam de gemeente met het plan om er drie supermarkten te bouwen, een parkeergarage, en voor de rest woningen. De Albert Heijn en de Jumbo zouden uit de Stationsweg verplaatst moeten worden en verder mikt het college nog op een derde discount-supermarkt, die naar Zuidlaren zou willen komen.Maar de gemeente pakt dit plan nu verder op, zonder Leyten, De projectontwikkelaar en grotendeels eigenaar van het complex, stapt definitief uit het avontuur Zuidlaren. Hij neemt daarbij een miljoenenverlies op de koop toe, met de verkoopprijs van 6,9 miljoen.Volgens wethouder Nina Hofstra is het een groot voordeel dat de gemeente nu volledig de regie in handen heeft bij de herontwikkelingsplannen. Maar of ze het voor elkaar krijgt aan de voorzijde langs de Brink drie supermarkten te vestigen, is maar zeer de vraag.De ondernemers in Zuidlaren, verenigd in de Vereniging Ondernemend Zuidlaren (VOZ), verzetten zich daar tegen. Die willen het liefst beide supermarkten aan de Stationsweg houden, omdat ze bang zijn dat andere winkels in deze straat het zwaar krijgen wanneer beide supermarkten naar het PBH-terrein verkassen. En voor een derde discountsupermarkt is volgens de VOZ 'absoluut geen markt'.Morgenmiddag is wethouder Nina Hofstra van Tynaarlo te gast in Cassata. Met de aankoop van het PBH-terrein verandert er volgens haar niks aan de denkrichting voor ontwikkeling van het gebied, en koerst ze nog steeds "op het optimaliseren en versterken van het supermarktaanbod in Zuidlaren, een impuls voor het winkellint, aandacht voor verkeer en parkeren, en versterken van de woonfunctie." Kortom, het plan voor drie supermarkten, en een woonwijk erachter, is het vertrekpunt.Om te voorkomen dat de invulling van het PBH-terrein straks weer uitmondt in een jarenlange discussie in Zuidlaren, is de stelling in Cassata:Reageren op de stelling kan via Facebook van RTV Drenthe of twitter @rtvdrenthe.