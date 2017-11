Liveblog: FC Volendam - FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen komt de komende vier dagen twee keer in actie. Vanavond speelt de Drentse club bij hekkensluiter FC Volendam en aanstaande maandag wacht voor de nummer 10 van de Jupiler League het thuisduel tegen MVV.

Volendam kent een teleurstellend seizoen. Met 7 punten uit 13 duels staat de ploeg van trainer Mischa Salden laatste in de Jupiler League. Emmen staat daar tien punten boven, maar kent toch wel een mindere fase in het seizoen. In de laatste vier duels pakte de ploeg van trainer Dick Lukkien slechts twee punten.Lukkien is er wegens een ontsteking niet bij in het palingdorp. Zijn taak als hoofdcoach wordt overgenomen door Casper Goedkoop. Hij stuurt dezelfde elf spelers het veld in als vorige week. "Kans op eerherstel dus", aldus Emmen-verdediger Jeroen Veldmate.