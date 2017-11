Deel dit artikel:











Man opgepakt na steekpartij in Emmen [update] De politie heeft een man aangehouden (foto: Van Oost Media)

EMMEN - In een woning aan de Zuidlaarderbrink in Emmen is rond half negen vanavond een vrouw neergestoken. De vermoedelijke dader, een man, is kort na het incident aangehouden.

De vrouw werd zwaargewond met spoed naar het UMCG overgebracht. De politie vermoedt dat het gaat om een incident in de relationele sfeer.



Aan de Zuidlaarderbrink in de Emmer wijk Bargeres wordt sporen- en buurtonderzoek gedaan.