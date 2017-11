Hemmen flikt het onmogelijke voor Emmen

FC Emmen wint in Volendam

VOETBAL - Niemand gaf tien minuten voor tijd nog een stuiver voor FC Emmen in Volendam, maar de Drentse ploeg flikte het schier onmogelijke. De ploeg van interim-hoofdtrainer Casper Goedkoop boog een 2-1 achterstand om in een 2-3 zege.

de liveblog van FC Volendam - FC Emmen

Grote man was Michiel Hemmen. De invaller zorgde twee minuten voor tijd voor de winnende treffer. Het was voor hem zijn eerste goal in het shirt van FC Emmen.FC Emmen heeft nu 20 punten uit 14 duels.Later meer...