Deel dit artikel:











Oranje makkelijk langs Slowakije: Miedema scoort twee keer Vivianne Miedema scoorde twee keer (foto: Kim Stellingwerf)

VOETBAL - Het Nederlands vrouwenelftal heeft vanavond met 5-0 van Slowakije gewonnen. Het was de tweede wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het WK van 2019 in Frankrijk. Vivianne Miedema uit Hoogeveen scoorde twee keer.

Geschreven door Karin Mulder

Stefanie van der Gragt kopte al na zeven minuten raak. Daarna volgde de 2-0 uit een vrije trap van Sherida Spitse. Net voor rust maakte Miedema de 3-0 en direct na rust volgde de 4-0 van de Hoogeveense spits. In blessuretijd bracht Van der Gragt de eindstand op 5-0.



49 doelpunten Miedema

De teller van Miedema staat inmiddels op 49 doelpunten voor Oranje. Eerder wonnen de vrouwen in Groningen ook al hun eerste WK-kwalificatie wedstrijd tegen Noorwegen. Het werd 1-0 voor Oranje.



Nederland - Ierland

Door de ruime zege is Nederland koploper in de groep. Dinsdag spelen de vrouwen in De Goffert in Nijmegen tegen Ierland.