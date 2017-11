Casper Goedkoop: een lucky zege

VOETBAL - Casper Goedkoop beleefde een avond van uitersten in Volendam, maar uiteindelijk eindigde zijn debuut als hoofdtrainer in het betaalde voetbal in een overwinning en dat ook nog eens dankzij de wissels.

Hemmen flikt het onmogelijke voor Emmen

de liveblog van FC Volendam - FC Emmen

de uitslagen en stand in de Jupiler League

Het inbrengen van Tim Siekman en Michiel Hemmen voor Youri Loen en Omran Haydary bleken gouden zetten.De 2-2 van Jeroen Veldmate, uit een vrije bal, was het gevolg van een overtreding op Hemmen en de 2-3 was een doorkopbal van Siekman op Hemmen, die Emmen naar de fortuinlijke zege tikte. "Het moest van ver komen vanavond", erkende Goedkoop. "Het was een lucky zege. Ik moet eerlijk zeggen dat ik tien minuten voor tijd dacht dat het een ontzettend moeilijk verhaal zou worden, maar met de wissels hebben we getracht het tij te keren. Dat pakte perfect uit."(Casper Goedkoop)Jeroen Veldmate voelde zich terecht schuldig aan de 2-1. Hij probeerde voor zijn Enzo Stroo te komen, maar miste de bal waarna de spits kon scoren. "En dat terwijl ik er gisteren nog met je over had. Dat dit uit mijn spel moet en dan gebeurt het me weer." Gelukkig voor de centrale verdediger kon hij zes minuten na zijn misser weer juichen na een geweldig genomen vrije bal, wat de 2-2 betekende. "Dat was inderdaad wel heel erg prettig, voor mij maar ook voor het team. En het werd helemaal mooi toen Michiel nog de 2-3 binnentikte." En of de zege nu verdiend of enorme mazzel was maakte Veldmate 'geen ene malle moer uit'.(Jeroen Veldmate)