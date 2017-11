Automobilist ernstig gewond bij ongeluk op Klatering

BEILEN - Op de Klateringerweg tussen Zwiggelte en Beilen is vanochtend een automobilist zwaargewond geraakt bij een ongeluk.

De man raakte door onbekende reden een boom. Hij raakte bekneld in zijn auto moest er door de brandweer uit worden gehaald. Het slachtoffer is naar het UMCG in Groningen gebracht.Een traumahelikopter assisteerde na het ongeluk.